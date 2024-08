Leih-Anfrage: Bedient sich Stuttgart bei Juve?

Zurzeit verfügt der VfB Stuttgart über sechs Innenverteidiger. Auf den ersten Blick genug – sollte man meinen. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch klar, dass der Vizemeister gerade aufgrund der Dreifachbelastung nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden muss.

Neben den jungen und noch unerfahrenen Ramon Hendriks (23) und Anrie Chase (20) steht den Schwaben aktuell nur Neuzugang Jeff Chabot (26) zur Verfügung. Während Dan-Axel Zagadou (25) seine Kreuzbandverletzung auskuriert, fällt neben Anthony Rouault (23/Schulter) auch Leonidas Stergiou (22/Rücken) verletzungsbedingt aus.

Wunschlösung für die Innenverteidiger-Position ist laut der ‚Gazetta dello Sport‘ Tiago Djaló von Juventus Turin. Wie die italienische Sportzeitung berichtet, hat der Champions League-Teilnehmer bei der Alten Dame für eine Leihe des 24-Jährigen angefragt und macht in den Verhandlungen nun Druck.

Juve-Umbruch

Djaló war im Januar für rund 3,5 Millionen Euro vom OSC Lille nach Italien gewechselt, kam für Juve wegen Traningsrückstand nach einem Kreuzbandriss jedoch nur zu einem Einsatz. In Turin besitzt der Portugiese noch einen Vertrag bis 2026.

Juventus befindet sich in diesem Sommer in einem großen Umbruch. Khéphren Thuram (23), Nico González (26) und Douglas Luiz (26) schlossen sich der Alten Dame bereits an, Francisco Conceição (21) steht kurz vor der Unterschrift, Jadon Sancho (24) und Teun Koopmeiners (26) sollen nach Möglichkeit noch folgen. Aufgrund des hohen Ausgabeüberschusses wären die Bianconeri also nicht abgeneigt, wenn sich auf der Abgangsseite noch etwas tut.