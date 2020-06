HSV: Hecking bestätigt Hunt-Verlängerung

Mit seinem 20. Pflichtspieleinsatz in dieser Saison hat sich das auslaufende Vertragspapier von Aaron Hunt beim Hamburger SV automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Dies bestätigte Cheftrainer Dieter Hecking im Anschluss an den gestrigen 1:0-Sieg über Dynamo Dresden. Der HSV-Coach sei „heilfroh, dass sich durch dieses Spiel sein Vertrag verlängert hat“.

„Aaron ist ein außergewöhnlicher Fußballer. Ich habe immer betont, dass er, wenn er fit ist, wie eine Lebensversicherung für diese Mannschaft ist“, sagt Hecking. Nach einigen Verletzungssorgen in der Hinrunde konnte Hunt seine Leistung in den vergangenen Wochen deutlich steigern. Der 33-jährige HSV-Kapitän steuerte in dieser Spielzeit bislang sieben Treffer und zwei Assists in 21 Pflichtspielen bei.