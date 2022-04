60-Millionen-Ausstiegsklausel für Nkunku?

RB Leipzig möchte Christopher Nkunku (24) eine Vertragsverlängerung mit einer vertraglich festgeschriebenen Ausstiegsklausel schmackhaft machen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, soll dieser Passus bei mindestens 60 Millionen Euro liegen und zum Ende der Vertragslaufzeit jährlich sinken. Im Falle einer Vertragsverlängerung würde das Gehalt von Nkunku zudem mehr als verdoppelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nkunkus Vertragspapier läuft noch bis 2024. Ohne Verlängerung ist ein Verkauf mit einer stattlichen Ablösesumme nur in diesem Sommer denkbar. Die Sachsen möchten den französischen Offensivspieler, der in dieser Spielzeit zum absoluten Leistungsträger gereift ist, jedoch unbedingt halten. Neben dem FC Bayern München wird auch Paris St. Germain reges Interesse an Nkunku nachgesagt.