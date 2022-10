Barça: Balde-Gespräche laufen

Der FC Barcelona forciert die Verlängerung mit Alejandro Balde. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet von einer Verhandlungsrunde am gestrigen Donnerstag. Der 18-Jährige soll als langfristige Option hinten links über das Vertragsende 2024 hinaus gehalten werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt hat sich Balde sogar zum Stamm-Linksverteidiger der Blaugrana im Liga-Betrieb gemausert. In den vergangenen sieben La Liga-Partien lief er jeweils von Beginn an auf. In der Champions League setzt Trainer Xavi hingegen auf Neuzugang Marcos Alonso.