Pirlo winkt neuer Serie A-Job

Darf Andrea Pirlo bald wieder auf der Trainerbank Platz nehmen? Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge ist der ehemalige Weltklasse-Ballverteiler ein Kandidat beim FC Genua, der in der aktuellen Serie A-Saison bislang nur Platz 18 belegt und Coach Davide Ballardini vor die Tür setzen könnte.

Pirlo trainierte in der vergangenen Saison Topklub Juventus Turin, verpasste mit der Alten Dame jedoch den fest eingeplanten Meistertitel klar und musste am Saisonende die Koffer packen. Neben dem 42-Jährigen ist auch dessen langjähriger Mitspieler Gennaro Gattuso in Genua im Gespräch.