Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Eric Maxim Choupo-Moting erfüllte seinen Job als Backup von Robert Lewandowski mit neun Treffern in 32 Spielen zur Zufriedenheit der Bayern-Verantwortlichen. Die Belohnung folgte am heutigen Freitag mit der Vertragsverlängerung bis 2023.

RB Leipzig

In der vergangenen Woche zurrte der FC Liverpool die Verpflichtung von Ibrahima Konaté fest. Die Leipziger wollen die Lücke in der Abwehr mit Maxence Lacroix (21) vom VfL Wolfsburg füllen. In Kürze soll ein Angebot der Sachsen bei den Wölfen eingehen. Als Ablöse stehen 30 Millionen Euro im Raum.

Borussia Dortmund

Der BVB hat einen neuen Torhüter. Vom VfB Stuttgart wechselt Gregor Kobel für kolportierte 15 Millionen Euro zu den Schwarz-Gelben. Der 23-jährige Schweizer soll die langfristige Lösung zwischen den Pfosten werden.

VfL Wolfsburg

Mark van Bommel löst Oliver Glasner auf der Trainerbank des VfL ab. Der ehemalige Bayern-Profi unterschreibt in der Autostadt bis 2023. Darüber hinaus haben die Wölfe offenbar konkrete Schritte in Richtung der Verpflichtung von Kölns Abwehrchef Sebastiaan Bornauw eingeleitet und die Domstädter von ihren Absichten in Kenntnis gesetzt.

Welkom @MarkvanBommel6! 🐺🔥



Mark van Bommel wird neuer Cheftrainer unserer Wölfe! Der 44-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. #VfLWolfsburg pic.twitter.com/HYBQAEeUcG — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) June 2, 2021

Eintracht Frankfurt

Bei der SGE befinden sich gleich mehrere Spieler auf dem Sprung. Mit Werder Bremens Milot Rashica (24) und Spielmacher Lovro Majer von Dinamo Zagreb hat Frankfurt zwei mögliche Verstärkungen im Blick. Sollten Angebote für Filip Kostic und Daichi Kamada eintrudeln, könnten die Personalien heißer werden.

Bayer Leverkusen

Die Werkself liefert sich nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Borussia Dortmund um Paris St. Germains Abwehrtalent Abdoulaye Kamara. Der 16-jährige defensive Mittelfeldspieler besitzt noch keinen Profivertrag und ist daher für eine geringe Ausbildungsentschädigung zu haben.

Union Berlin

Die Köpenicker halten die Taktung der Transfers auch in dieser Woche aufrecht. Mit der Verpflichtung von Pawel Wszolek (29) von Legia Warschau und Rückkehrer Julius Kade (22, Dynamo Dresden) stehen bereits sieben Neuzugänge für die kommende Saison fest.

Borussia M'gladbach

Ohne internationalen Wettbewerb könnte der ein oder andere Profi die Fohlen verlassen. Nach FT-Informationen loten die Berater von Alassane Plea (28) und Marcus Thuram (23) mögliche Wechseloptionen aus.

VfB Stuttgart

Nicolás González gilt seit längerem als möglicher Verkaufskandidat, sollte ein entsprechendes Angebot beim VfB eingehen. Dies scheint so langsam in Sichtweite zu kommen. Brighton & Hove Albion macht im Werben um den 23-Jährigen Ernst und bietet dem Vernehmen nach 18 Millionen Euro.

SC Freiburg

Der SC Freiburg möchte an Nico Schlotterbeck (21) festhalten und den Innenverteidiger nur offenbar für eine Ablöse im Bereich von 13 bis 15 Millionen Euro ziehen lassen. Gleichzeitig möchte man sich hinten links mit Miro Muheim vom FC St. Gallen verstärken. Nach FT-Infos hat jedoch der Hamburger SV derzeit im Werben um den 23-Jährigen die Nase vorn.

TSG Hoffenheim

Die TSG verzeichnet eine ruhige Woche. Freuen dürfen sich die Kraichgauer dennoch. Der Transfer von Gregor Kobel (23) bringt dem Verein durch eine Weiterverkaufsbeteiligung 2,2 Millionen Euro ein.

FSV Mainz 05

In Mainz werden aktuell Außenverteidiger abgegeben. Phillip Mwene (27) zieht es ablösefrei zur PSV Eindhoven. Dazu steht Aarón Martín (24) vor einem festen Wechsel zu Leihverein Celta Vigo.

FC Augsburg

Eigengewächs Lukas Petkov (20) wird mit einem Profivertrag ausgestattet und direkt an den Drittligisten SC Verl ausgeliehen.

Hertha BSC

Die Sportliche Führung der Hertha für die kommende Saison steht. In den vergangenen Tagen konnte mit Trainer Pál Dárdai und Sportdirektor Arne Friedrich verlängert werden.

Pál bleibt! 💙🤍 Der 45-Jährige wird auch in der kommenden @Bundesliga_DE-Saison unsere Mannschaft als Cheftrainer betreuen. ✔️ Das gab Carsten #Schmidt soeben auf unserer Mitgliederversammlung bekannt. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg, @paldardai!#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/GrmB7VHzpN — Hertha BSC (@HerthaBSC) May 30, 2021

Arminia Bielefeld

Arminia Bielefeld stellt sich für die zweite Bundesliga-Saison auf. ‚Sky‘ zufolge ist der Transfer von Janni Serra (23) von Holstein Kiel bereits fix. Den Verein verlassen hat unterdessen Topscorer Ritsu Doan (22). Die Kaufoption von fünf Millionen Euro ist der Arminia zu hoch.

1. FC Köln

Nach der Entlassung von Horst Heldt wird in Köln erstmal durchgeatmet. Fixmeldungen blieben diese Woche demnach aus. Um Sebastiaan Bornauw (22) ranken sich dennoch zahlreiche Gerüchte. Der Innenverteidiger zieht allen voran das Interesse des VfL Wolfsburg auf sich.

Werder Bremen

In Bremen hat man einen neunen Cheftrainer gefunden. Markus Anfang wird künftig an der Seitenlinie der Hanseaten stehen. Zudem wird Frank Baumann sein Amt als Geschäftsführer Sport behalten.

🟢⚪ Markus #Anfang wird neuer Cheftrainer des SV #Werder Bremen.



Herzlich willkommen am Osterdeich und maximalen Erfolg für die kommende Saison, Coach! 💪



👉 https://t.co/cWAVli7Tvj pic.twitter.com/FecSs3q4qU — SV Werder Bremen (@werderbremen) June 1, 2021

FC Schalke 04

Auf Schalke bastelt man fleißig am Kader für den Neustart in der 2. Bundesliga. In der Defensivreihe verstärkt sich der Klub leihweise mit Linksverteidiger Thomas Ouwejan (24) von AZ Alkmaar. Zudem gibt es Klarheit um die Personalien Sead Kolasinac (27) und Klaas-Jan Hunterlaar (37): Nachdem lange Zeit unklar war, ob die Rückkehrer weiterhin im Verein bleiben, ist nun bestätigt, dass es ohne die beiden weitergeht.