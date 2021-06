Innenverteidiger-Roulette: Bornauw nach Wolfsburg?

In der Bundesliga könnte ein Innenverteidiger-Roulette anstehen. RB Leipzig und Borussia Dortmund sind – ebenso wie der FC Chelsea – an Maxence Lacroix (21) vom VfL Wolfsburg interessiert. Lässt der Champions League-Teilnehmer seinen Shootingstar ziehen, müsste Ersatz her.

Der wiederum könnte vom Rhein kommen. Wie der ‚Sportbuzzer‘ berichtet, haben die Wölfe bereits Gespräche mit Sebastiaan Bornauw vom 1. FC Köln geführt. Der 22-jährige Belgier ist der Fels in der Brandung beim FC, obendrein rettete sein 1:0-Siegtor gegen Schalke 04 am letzten Spieltag die Geißböcke in die letztlich erfolgreiche Relegation. Auch Premier-League-Aufsteiger Norwich City ist interessiert.

Dass Köln Bornauw nun trotz Vertrags bis 2024 ziehen lassen könnte, liegt insbesondere an den wirtschaftlichen Einbußen durch die Corona-Pandemie. Einen potenziellen Nachfolger hat der FC mit Timo Hübers (24) schon an der Angel. Der 24-Jährige kommt laut ‚Sportbuzzer‘ ablösefrei von Hannover 96.