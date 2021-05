Kölns Abwehrchef Bornauw: Die Premier League lockt

Trotz Rückenproblem inklusive einer Operation an der Wirbelsäule hat Sebastiaan Bornauw eine persönlich starke Saison hinter sich. Nur zwei von neun Spielen gewann der 1. FC Köln in Abwesenheit seines Abwehrchefs. Nach der Rückkehr des 22-Jährigen in die Innenverteidigung blieb der Klub in den verbleibenden sieben Saisonspielen immerhin viermal ungeschlagen.

Der Belgier geht im Kampf um den Kölner Klassenerhalt voran, ist Leitwolf aus der Abwehrkette heraus. Ein Profil, das auch Norwich City im zu erwartenden Abstiegskampf in der Premier League zuzusagen scheint. Laut ‚Sky Sports‘ ist Bornauw einer von zwei Kandidaten bei den Canaries, die jüngst den direkten Wiederaufstieg in Englands oberste Spielklasse klarmachen konnten.

Trainer Daniel Farke sieht Handlungsbedarf in Norwichs Abwehrzentrum und hat sowohl Tosin Adarabioyo (23) vom FC Fulham als auch Bornauw genauer unter die Lupe nehmen lassen. Bis 2024 ist der Rechtsfuß noch an Köln gebunden. Sollte die Relegation gegen Holstein Kiel misslingen, ist der belgische Nationalspieler allerdings wohl kaum zu halten. Doch auch bei erfolgreichem Klassenerhalt ist Bornauws Verbleib nicht in Stein gemeißelt.