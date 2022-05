Unklare Vertragssituation: Werder mischt bei Buchanan mit

Mit den ablösefreien Amos Pieper (24), Dikeni Salifou (18) und Niklas Stark (27) hat Werder Bremen bereits drei Spieler für den Defensivverbund verpflichtet. Einen weiteren Kandidaten hat der Bundesliga-Aufsteiger in der zweiten englischen Liga ausfindig gemacht.

Nach Informationen der ‚DeichStube‘ bekundet Werder Interesse an Linksverteidiger Lee Buchanan (21) von Derby County. Nottingham Forest und Celtic Glasgow sind ebenfalls dran, die Bremer sollen aber gute Chancen beim zweifachen englischen U21-Nationalspieler besitzen.

Vertrag verlängert?

Auf der Insel kursierten zuletzt allerdings Meldungen, der auslaufende Vertrag des Abwehrspielers, der auch innen agieren kann, sei per Option verlängert worden – das würde eine Verpflichtung für Werder erheblich erschweren.

Für Derby County kam Buchanan in der abgelaufenen Saison in 30 Ligaspielen zum Einsatz. Den Abstieg in die Drittklassigkeit konnte aber auch er nicht verhindern – dem Team von Trainer Wayne Rooney wurden unter anderem wegen eines Insolvenzverfahrens insgesamt 21 Punkte abgezogen.