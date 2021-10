Wolfsburg: Wer folgt auf van Bommel?

Knapp vier Monate nach Amtsantritt musste Mark van Bommel am heutigen Sonntag schon wieder seinen Hut nehmen. Acht sieglose Pflichtspiele in Serie zwangen die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg nach einem punktereichen Start in die Saison zum Handeln.

Das Training bei den Wölfen wird wohl vorerst Co-Trainer Michael Frontzeck leiten, die Suche nach einem neuen Chefcoach läuft aber. Die ‚Bild‘ berichtet von drei Kandidaten, die aktuell gehandelt werden. Florian Kohfeldt, Edin Terzic und Domenico Tedesco sollen ein Thema in Wolfsburg sein.

Terzic überzeugte in der vergangenen Saison als Überganslösung in Dortmund, holte Platz drei und den DFB-Pokal. Für den BVB arbeitet er aktuell als Technischer Direktor, sein Vertrag läuft bis 2025. Kohfeldt ist nach seiner Entlassung in Bremen seit Mitte Mai ohne Klub. Tedesco ist ebenfalls vereinslos, legte sein Amt bei Spartak Moskau am Saisonende freiwillig nieder.

Interessant: Sowohl bei Terzic als auch bei Tedesco soll in der jüngeren Vergangenheit Hertha BSC angeklopft haben – beide erteilten den Berlinern eine Absage. Ob Wölfe-Manager Jörg Schmadtke bessere Chancen hätte?