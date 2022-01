Meré unterschreibt in Mexiko

Jorge Meré wechselt vom 1. FC Köln zu CF América. Dies verkündet der mexikanische Klub offiziell. Dem Vernehmen nach kassieren die Rheinländer eine Ablösesumme von rund einer Million Euro.

Köln hatte Meré im Sommer 2017 von Sporting Gijón geholt. Regelmäßige Einsatzzeiten verbuchte der Spanier allerdings nur während seiner ersten beiden Jahre in der Domstadt. So stand der Rechtsfuß in der laufenden Saison lediglich fünfmal in der Anfangsformation und liebäugelte deswegen schon seit längerem mit einem Vereinswechsel.

Nun werden sich die Kölner schnellstmöglich um einen Nachfolger bemühen müssen. Nach Rafael Czichos (31) sowie Sava-Angel Cestic (20) ist Meré bereits der dritte Innenverteidiger, der dem Verein in diesem Winter den Rücken kehrt. Zuletzt verblieben FC-Trainer Steffen Baumgart daher nur noch Luca Kilian (22) sowie Timo Hübers (25) als Optionen für das defensive Zentrum.