Kuriose Aubameyang-Suspendierung

Olympique Marseille hat Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang (36) aus dem Kader für das morgige Ligue 1-Spiel gegen Le Havre (21 Uhr) gestrichen. Und das aus sehr kuriosem Grund. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, hat der 36-jährige Gabuner Staff-Mitglied Bob Tahri und dessen Bett mit einem Feuerlöscher besprüht. Tahri meldete den Vorfall anschließend der Vereinsführung, die Aubameyang schlussendlich suspendierte.

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Der einstige Star von Borussia Dortmund gehört in dieser Spielzeit zu den Schlüsselspielern in Marseille. In 29 Ligaeinsätzen bringt es der 83-fache Nationalspieler auf neun Treffer und sechs Vorlagen. Der französische Topklub kämpft im Saisonendspurt noch um den Einzug ins europäische Geschäft. Im Auswärtsspiel am Sonntag verzichtet der Tabellensiebte nun auf die Dienste seines besten Knipsers. Im letzten Ligaspiel gegen Stade Rennes (17. Mai) soll der pfeilschnelle Rechtsfuß dann wieder Teil des OM-Kaders sein.