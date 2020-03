BVB: Passlack hat ein klares Ziel

Felix Passlack will unbedingt zurück in die Bundesliga. „Ganz klar ja“, so die Antwort des Rechtsverteidigers auf Nachfrage der ‚Sport Bild‘, ob er wieder im deutschen Oberhaus spielen wolle. Wichtig sei ihm aber unabhängig vom Klub, dass ich den nächsten Schritt mache und regelmäßig spiele.“

Derzeit ist Passlack noch von Borussia Dortmund an Fortuna Sittard ausgeliehen. Mit seinen Leistungen in der Eredivisie ist der 21-Jährige zufrieden: „In dieser Saison habe ich alle Spiele von Beginn an absolviert, kam auf verschiedenen Positionen – rechts offensiv wie defensiv und auch im zentralen Mittelfeld – zum Einsatz und habe mich gut weiterentwickelt.“ Sobald er wieder Teil der BVB-Mannschaft ist, will er „gleich in der Vorbereitung“ seine Chance suchen.