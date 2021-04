In Hoeneß' Büro: Wie Nagelsmann fast bei Bayern landete

Julian Nagelsmann wäre vor seiner Karriere als Profitrainer fast beim FC Bayern gelandet. Der ehemalige Technische Direktor Michael Reschke plaudert im ‚Sport1‘-Podcast ‚Meine Bayern-Woche‘ über ein Treffen mit dem heutigen Coach von RB Leipzig im Büro von Uli Hoeneß im Jahr 2015: „Er sollte bei Bayern München U19-Trainer werden. Die Gespräche waren super, Uli war komplett begeistert und wollte das dann auch auf jeden Fall umsetzen.“

Nagelsmann trainierte seinerzeit die U19 der TSG Hoffenheim. Entsprechend wusste auch der damals während seines Freigangs als Nachwuchskoordinator tätige Hoeneß: „Wir haben ein so enges Verhältnis mit Dietmar Hopp und SAP, wir können das nur umsetzen, wenn wir grünes Licht bekommen.“ Hopp habe einen Nagelsmann-Wechsel verweigert, da man „viel vor mit ihm“ habe. Tatsächlich wurde Nagelsmann wenige Monate später Bundesliga-Coach in Hoffenheim.

Dass der heute 33-Jährige und der Rekordmeister in Zukunft doch noch zueinanderfinden, ist nicht auszuschließen. Nagelsmann ist Bayern-Fan und sagte schon 2017: „Bayern würde mich noch glücklicher machen.“ Sein Vertrag in Leipzig ist noch bis 2023 datiert. Sollte der aktuelle FCB-Coach Hansi Flick den Klub im Sommer verlassen, gilt Nagelsmann als Top-Kandidat auf die Nachfolge. Der heutige Ehrenpräsident Hoeneß hat den Weg des gebürtigen Bayers jedenfalls mit „großem Respekt“ verfolgt, so Reschke.