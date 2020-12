Groningen: Robben hofft auf 2021

Auch ein knappes halbes Jahr nach seiner Rückkehr zum FC Groningen ist Arjen Robben noch nicht so recht auf die Beine gekommen. „Wir haben in den vergangenen Monaten hart gearbeitet, aber leider ohne das gewünschte Ergebnis“, so die Bayern-Legende auf der Klub-Homepage, „ich werde die kommende Zeit nutzen, um mich zu erholen. Ich würde wirklich gerne mit der Mannschaft auf dem Feld sein und im neuen Jahr Spiele spielen. Ob das klappt, kann ich noch nicht sagen.“

Nach verlorenen Monaten setzt Robben also ganz auf 2021. Hartnäckige Wadenprobleme sorgten immer wieder für Rückschläge und ließen bislang nur zwei Kurzeinsätze für seinen Heimatklub zu. Im vergangenen Frühsommer schien der 36-Jährige seine Karriere nach zehn Jahren beim FC Bayern schon beendet zu haben, dann fragte Groningen nach einer Reunion. Diese steht bisher allerdings unter keinem guten Stern.