FC Bayern: Gute Nachrichten bei Kane

Harry Kane macht den nächsten Schritt in Richtung Comeback. Wie der FC Bayern mitteilt, kehrte der 31-Jährige heute auf den Rasen zurück und war in der Lage, eine Laufeinheit zu absolvieren. Der englische Mittelstürmer musste am vergangenen Wochenende gegen Borussia Dortmund (1:1) aufgrund eines Muskelfaserrisses verletzt ausgewechselt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen (0:1) war Kane dann zum Zuschauen verdammt. Nun nimmt der Torjäger die erste Hürde für eine Rückkehr. Wann der 31-Jährige wieder mit der Mannschaft trainieren und anschließend auch für Spiele zur Verfügung stehen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.