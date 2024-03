Köln: Thielmann-Sperre offiziell

Das DFB-Sportgericht hat Stürmer Jan Thielmann für zwei Spiele gesperrt. Der 21-Jährige fehlt dem 1. FC Köln somit im Derby gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15:30 Uhr) und in der darauffolgenden Partie gegen RB Leipzig.

Der Rechtsfuß hatte bei der 0:2-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen Bayer Leverkusen Mittelfeldspieler Granit Xhaka in der 14. Spielminute in die Wade getreten und war folgerichtig vom Platz gestellt worden.