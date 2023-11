Prügel für Lewy | United macht sich komplett lächerlich

Lewy wird zum Problem

Was ist bloß mit Robert Lewandowski los? Seit dem Doppelpack gegen Celta Vigo am 23. September hat der Ex-Münchner nicht mehr für den FC Barcelona getroffen, wartet jetzt also schon seit über eineinhalb Monaten auf ein Erfolgserlebnis. Eine solche Torflaute kennt man gar nicht mehr von der polnischen Tormaschine, deren 41 Bundesliga-Treffer in der Saison 2020/21 womöglich einen Rekord für die Ewigkeit darstellen.

Zwei Tage nach Barças blutleerer Darbietung beim 0:1 gegen Shakhtar Donetsk geht die ‚as‘ hart mit dem Stürmerstar der Katalanen ins Gericht: „Lewandowski verschwindet“ und wird zum „Problem“, stellt die spanische Fachzeitung fest. Brasiliens Supertalent Vitor Roque sei die Lösung für die Zukunft, allerdings wechselt der 18-Jährige erst im nächsten Sommer von Flamengo nach Barcelona. Bis dahin sollte Lewandowski schnell seinen Torriecher wiederfinden, sonst könnte das noch eine schwierige Saison für die Blaugrana werden.

„Tölpelhaftes“ United

Wenn zuvor von einer schwierigen Saison die Rede ist, geht die Überleitung zu Manchester United ganz leicht. Das peinliche 3:4 gegen den FC Kopenhagen markiert den dramatischen Tiefpunkt dieser für die Red Devils bislang so verkorksten Spielzeit. 2:0 führte man in Dänemark bereits, dann kassierte Marcus Rashford kurz vor der Pause die Rote Karte und seine Mannschaft einen ersten Doppelpack. Bruno Fernandes stellte nach knapp 70 Minuten wieder auf Sieg, ehe ein weiterer dänischer Doppelpack die Schmach perfekt machte.

Groß ist nun der Spott in der Heimat. ‚Mirror‘ und ‚Express‘ stimmen auf ihren Titelseiten unisono „Blunderful Copenhagen“ an – eine Anlehnung an den Songklassiker „Wonderful Copenhagen“ aus den Fünfziger Jahren. „Zehn-Mann-United in einer verrückten Nacht von Roony zu Boden gebracht“, fasst der ‚Daily Star‘ die Szenerie zusammen. Kein Schreibfehler übrigens: Gemeint ist nicht der langjährige United-Stürmer, sondern Kopenhagens erst 17-jähriger Siegtorschütze Roony Bardghji.