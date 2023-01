Duranville wechselt nach Dortmund

Julien Duranville (16) steht seit geraumer Zeit unter schwarz-gelber Beobachtung, im vergangenen Jahr unternahm Borussia Dortmund sogar einen ersten Ablöse-Versuch. Damals lehnte der RSC Anderlecht noch ab, nun konnten sich die beiden Klubs einigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der BVB offiziell bestätigt, heuert Duranville im Kohlenpott an und unterschreibt einen langfristigen Vertrag . In Anderlecht stand der pfeilschnelle Flügelspieler noch bis 2024 unter Vertrag. Die Ablöse wird inklusive Boni auf mindestens 12,5 Millionen Euro taxiert.

Lese-Tipp

Medien: BVB will Grimaldo ablösefrei

„Wir freuen uns sehr, dass Julien und seine Familie großes Vertrauen in uns setzen und er ab sofort unsere Farben trägt. Julien ist ein schneller, technisch starker und kreativer Flügelspieler, in dem wir großes Potenzial sehen“, sagt Sportdirektor Sebastian Kehl.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Schritt für Schritt an Bundesliga heranführen“

Im vergangenen Jahr debütierte der Youngster kurz nach seinem 16. Geburtstag bei den RSC-Profis und soll es sogar in den vorläufigen 50-Mann-Kader der belgischen Nationalmannschaft für die WM in Katar geschafft haben. In Dortmund soll der Teenager, der noch für die Jugendmannschaften spielberechtigt ist, langsam an die Profis herangeführt werden.

Kehl erklärt: „Wir möchten in den kommenden Jahren gemeinsam daran arbeiten, dieses Potenzial zu heben und seine Entwicklung voranzutreiben – so wie wir es in der Vergangenheit schon mehrfach mit jungen Talenten unter Beweis gestellt haben. Unser Hauptaugenmerk liegt nun darauf, Julien so schnell wie möglich in unseren Profikader und das neue Umfeld zu integrieren und Schritt für Schritt an das Niveau der Bundesliga heranzuführen.“