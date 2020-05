Berater erzählt: Klubs wollten Davies nicht

Die Nachfrage für Bayerns Shootingstar Alphonso Davies (19) war vor seinem Wechsel nach Europa kaum vorhanden. „Ich habe mit vielen Klubs Kontakt aufgenommen, aber niemand wollte etwas von ihm wissen. Vielleicht lag es an der Glaubwürdigkeit der MLS oder daran, dass er ein Teenager aus Kanada war“, erinnert sich sein Berater Neil Sang in der ‚Times‘.

Auch in München war das Interesse an Davies nicht besonders groß. „Wir schauen nicht in die MLS“, zitiert Sang Bayerns Scouting-Chef Marco Neppe. Neppe ließ sich letztendlich doch überzeugen und machte sich in Vancouver ein genaueres Bild – und brachte seinen Klub mit dem Engagement in die Pole Position. Als ein Angebot von Manchester United für Davies eintrudelte, waren die Münchner bereits einen Schritt weiter und sicherten sich für zehn Millionen Euro die Dienste des Kanadiers.