Gacinovic: Schwieriger Abschied aus Frankfurt

Mijat Gacinovic hat Stellung zu seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt zur TSG Hoffenheim bezogen. „Es war nicht einfach, Frankfurt zu verlassen, ich hatte dort eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit“, erklärt der Mittelfeldspieler im ‚kicker‘, „es war jetzt Zeit für den nächsten Schritt, ich wollte nach fünf Jahren einfach mal etwas Neues probieren.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis 2024 hat sich Gacinovic vertraglich an Hoffenheim gebunden. Dort ist der 25-jährige Techniker, der auch auf den Flügeln agieren kann, vorrangig in der Mittelfeld-Zentrale eingeplant. „Ich sehe mich als Achter oder Zehner, wir werden sicher auch unterschiedliche Grundordnungen spielen“, so der Serbe.