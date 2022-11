Konkrete Anfragen: Drei Bundesligisten wollen Jakobs

Ismail Jakobs ist in der Bundesliga nicht in Vergessenheit geraten. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wollen mit Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach gleich drei Bundesligisten den 23-jährigen Linksverteidiger im Januar verpflichten. Sogar konkrete Anfragen wurden schon an die AS Monaco gerichtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Standpunkt im Fürstentum: Jakobs soll nicht verkauft werden. Eine Leihe sei jedoch denkbar. In der Hinrunde war der Ex-Kölner keine Stammkraft bei Monaco. Besser läuft es dagegen bei der WM: Für den Senegal stand er in allen drei Gruppenspielen auf dem Feld und war somit auch am Einzug ins Achtelfinale beteiligt.

Jakobs stammt aus der Jugend des 1. FC Köln, für den er auch 43 Mal in der Bundesliga auflief (drei Tore, drei Assists). 2021 wechselte der schnelle Linksfuß dann für 6,5 Millionen Euro nach Monaco. Sein Vertrag dort ist noch bis 2026 datiert. 2021 wurde er mit der U21 des DFB Europameister.