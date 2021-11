Paderborn verlängert mit Wohlgemuth

Der SC Paderborn weitet die Zusammenarbeit mit Fabian Wohlgemuth aus. Wie die Ostwestfalen bekanntgeben, bindet sich der Geschäftsführer Sport über den ursprünglich am Saisonende auslaufenden Vertrag hinaus an den Klub. Über die neue Laufzeit macht der SCP keine Angaben. Seit 2020 ist der ehemalige Sportchef von Holstein Kiel in Paderborn tätig.

„Fabian Wohlgemuth hat unseren Verein im sportlichen Bereich sehr gut aufgestellt und zukunftsorientiert ausgerichtet. Deshalb haben wir uns sehr um eine Verlängerung der Zusammenarbeit bemüht“, sagt Klubpräsident Thomas Sagel, „wir freuen uns, dass Fabian Wohlgemuth seinen weiteren Weg in Paderborn gehen möchte.“