Bayer-Abschied: Rolfes bestätigt Grimaldo-Absprache

Simon Rolfes bestätigt, dass Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass er zukünftig einen Wechsel in La Liga plane. Gegenüber dem ‚kicker‘ zeigt sich der Sportgeschäftsführer des amtierenden Meisters in der Angelegenheit jedoch entspannt: „Alejandro wird in jeder Länderspielpause danach gefragt, und er sagt dann, dass er noch nie in La Liga gespielt hat und dass das sein Wunsch ist. Das hat er schon gesagt, als er von Benfica zu uns gekommen ist. Das weiß ich grundsätzlich, aber das ist nichts, was uns beunruhigt.“

Der 29-jährige Spanier stammt aus der Jugend des FC Barcelona, hat allerdings in seiner Karriere noch kein Spiel in der ersten spanischen Liga absolviert. 2016 war er zu Benfica Lissabon und 2023 zu Bayer gewechselt. Vor Kurzem hatte der Europameister in einem Interview erneut erklärt, dass er „kurz- bis mittelfristig“ nach Spanien zurückkehren und das nachholen wolle. Gegenüber dem ‚kicker‘ machte Rolfes jedoch klar, dass er nicht erkennen könne, dass es den Stammspieler mit aller Macht aus Leverkusen wegziehe: „Alejandro ist hier happy und super integriert und wir sind happy mit ihm. Er ist für uns ein ganz wichtiger Spieler." Der Vertrag des schussstarken Linksfußes in Leverkusen läuft noch bis 2027.