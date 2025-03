„Sie wissen das auch“: Grimaldo deutet Bayer-Abschied an

Vor etwas mehr als anderthalb Jahren landete Bayer Leverkusen mit der ablösefreien Verpflichtung von Alejandro Grimaldo einen echten Coup. In seiner Debüt-Saison gewann der linke Außenbahnspieler mit der Werkself das nationale Double, inzwischen stehen für ihn nach 90 Pflichtspielen 16 Tore sowie 31 Vorlagen zu Buche – eine überragende Quote.

Grimaldos aktuelles Arbeitspapier ist bis 2027 datiert, womöglich wird er dieses aber nicht erfüllen. Gegenüber ‚El Periódico de España‘ verdeutlicht der Spanier, dass er bald in seine Heimat zurückkehren möchte: „Das ist definitiv ein Ziel, das ich habe. Ich habe das ganz klar vor Augen und bei Bayer wissen sie das auch. Kurz- bis mittelfristig will ich nach Spanien zurückkehren, ich will diese Erfahrung machen, denn es ist meine Heimat. Ich will dort unbedingt spielen, das ist eins meiner Ziele.“

Barça oder Real?

Der feine Linksfuß war 2008 in die Jugendabteilung des FC Barcelona gewechselt, ehe es 2016 bei Benfica Lissabon weiterging. Nicht ausgeschlossen, dass er eines Tages wieder in Katalonien gegen den Ball tritt. „Im Fußball weiß man nie, was passieren wird“, gibt Grimaldo zu verstehen, „aber wie schon gesagt, bin ich bei Barça groß geworden und wenn man sieben oder acht Jahre in La Masía gespielt hat, dann trägt man das immer in sich. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen.“

„Barça ist der Klub, bei dem ich mich als Spieler und Mensch entwickelt habe und es ist der Verein, bei dem ich immer spielen wollte. Ich habe es früher immer schon gesagt, dass es mein Traum war, in der ersten Mannschaft bei Barça zu spielen und das ist noch immer so“, fährt Grimaldo fort.

Von seinem jetzigen Cheftrainer Xabi Alonso, der seit geraumer Zeit mit einer Anstellung bei Real Madrid in Verbindung gebracht wird, will der 29-Jährige seine Zukunft hingegen nicht abhängig machen. „Ich weiß nicht, was Xabi machen wird. Das ist eine Entscheidung, die er treffen muss“, so der Nationalspieler (zehn Länderspiele).