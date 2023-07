Einigung im Onana-Poker

André Onana (27) wird in der kommenden Saison im Old Trafford zwischen den Pfosten stehen. Laut ‚The Athletic‘ hat Manchester United sich mit Inter Mailand endgültig auf die Ablösemodalitäten verständigt: 51 Millionen Euro plus vier Millionen an möglichen Boni fließen demnach aus England nach Italien.

Unter der Anzeige geht's weiter

Medizincheck und Vertragsunterschrift sollen laut Fabrizio Romano am Mittwoch oder Donnerstag erledigt werden. Onana, vor einem Jahr ablösefrei von Ajax Amsterdam zu Inter gewechselt, soll bei United auf die langjährige Nummer eins David de Gea (32) folgen. In Mailand wiederum könnte Yann Sommer (34/FC Bayern) Onana ablösen.

Lese-Tipp

United: Telles zum Ronaldo-Klub