FC Bayern: Neuer Verletzungsschock um Buchmann

Beim FC Bayern gibt es schlechte Nachrichten rund um Tarek Buchmann. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich der 18-Jährige erneut am Oberschenkel verletzt und muss operiert werden. Es handelt sich wohl um einen Muskelbündelriss. Zur genauen Ausfallzeit macht die Tageszeitung keine Angaben.

Dass das Innenverteidiger-Juwel der Münchner in dieser Saison aber noch einmal auf dem Platz stehen wird, scheint unwahrscheinlich. Schließlich ist es bereits das vierte Mal in den vergangenen sieben Monaten, dass sich Buchmann am besagten Oberschenkel verletzt hat. Den jüngsten Rückfall erlitt der 18-Jährige während seiner Reha, die er begann, nachdem er im November schon einmal operiert werden musste.

Update (16:31 Uhr): ‚Sky‘ bestätigt, dass Buchmann in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird.