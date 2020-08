Wegen Schick: Leipzig verhandelt mit Rom

Patrik Schicks Zukunft bei RB Leipzig ist weiterhin ungewiss. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, würde der 24-jährige Stürmer gerne im Anschluss an seine Leihe bei den Sachsen bleiben, hätte aber auch gegen eine Rückkehr zur AS Rom nichts einzuwenden. Der Poker um den Tschechen geht nun in die nächste Runde.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mit der Ankunft der neuen Besitzer starten die Verhandlungen zwischen Rom und Leipzig von vorne“, schätzt Schicks Berater Pavel Paska die Situation ein und verrät: „Vertreter des deutschen Klubs werden nach Rom fliegen, um über Patrik zu sprechen.“ Nach wie vor liegen die Preisvorstellungen der Vereine noch weit auseinander. Die Roma fordert 25 Millionen Euro als Ablöse. Leipzig stebt eine erneute Leihe mit Kaufoption an.