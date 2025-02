Leistungsträger: Eintracht verkündet Theate-Deal

Arthur Theate wird auch über den Sommer hinaus für Eintracht Frankfurt an den Start gehen. Die Hessen geben die Festverpflichtung des Defensivakteurs offiziell bekannt. Bis 2029 bindet sich der 24-Jährige an die Adler.

„Arthur hat seit seiner Ankunft bei der Eintracht gezeigt, welch großes Potenzial er hat. Mit seinem Siegeswillen und seiner professionellen Einstellung ist er auf und neben dem Platz ein wichtiger Spieler für uns. Wir freuen uns, dass er langfristig in Frankfurt bleibt“, freut sich Sportvorstand Markus Krösche über die Weiterführung der Zusammenarbeit.

Theate war vergangenes Jahr zunächst von Stade Rennes ausgeliehen worden. In Frankfurt mauserte sich der belgische Nationalspieler (23 Länderspiele) auf Anhieb zum Leistungsträger. Jetzt griff eine einsatzabhängige Klausel, sodass 13 Millionen Euro plus vier weitere an möglichen Boni fließen nach Frankreich.