Ein Bewerber aus der Bundesliga: Angeliño vor Gala-Abschied

Für Angeliño geht es bei Galatasaray nicht mehr weiter. 19 Einsätze hat der Linksverteidiger für den Istanbuler Klub absolviert – ab 20 Spielen greift eine Kaufpflicht, die Galatasaray umgehen will. Der 26-Jährige zeigte gerade offensiv zu selten das, was ihn einst bei RB Leipzig ausmachte.

Ein Treffer in der Champions League-Qualifikation und eine Vorlage in der Liga reichen offenbar nicht als Argument für Einsatz Nummer 20, der den türkischen Meister sechs Millionen Euro kosten würde. Wie die türkische ‚Fanatik‘ berichtet, bereitet sich Galatasaray darauf vor, den Leihvertrag mit Leipzig aufzulösen und im Januar einen neuen Linksverteidiger an Bord zu holen. Angeliño muss also andernorts versuchen, seine Karriere wieder in Schwung zu bringen.

Neuanfang in der Bundesliga?

Eine Gelegenheit bietet sich Angeliño laut der ‚Fanatik‘ auch in der Bundesliga. Demnach denkt Union Berlin daran, den Spanier auf Leihbasis an die Alte Försterei zu lotsen. Trainer Nenad Bjelica bot zuletzt auf der linken Seite sowohl Jérôme Roussillo (30) als auch Robin Gosens (29) auf, wobei Letztgenannter noch bis Anfang des nächsten Jahres verletzt ausfällt.

Neben Union bringt die ‚Fanatik‘ auch noch den FC Sevilla als möglichen Angeliño-Abnehmer ins Gespräch. Die Andalusier waren schon 2022 am Linksfuß interessiert und befinden sich als Tabellen-17. in Spanien in einer ähnlich prekären Situation wie die Berliner. Der Abstiegskampf wäre für Angeliño aber immer noch besser als die Tribüne in Istanbul.