Hertha: Kenny mit neuem Verein einig

Jonjoe Kenny könnte in Kürze nach England zurückkehren. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, ist sich der 27-Jährige mit Sheffield United über einen Transfer einig. Demnach soll der Rechtsverteidiger beim englischen Zweitligisten einen Vertrag bis 2029 unterzeichnen. Laut dem Portal ‚Teamtalk‘ liegt die Ablöse bei knapp einer Million Euro.

Kennys Vertrag in der deutschen Hauptstadt läuft am Saisonende aus. Bei Hertha BSC ist der Engländer gesetzt. In der 2. Bundesliga absolvierte er in der laufenden Saison 18 Spiele, in denen ihm sieben Torbeteiligungen gelangen.