Werder: Jung-Verlängerung wird konkreter

Beim SV Werder Bremen gehen die Vertragsgespräche mit Anthony Jung in die heiße Phase. Laut der ‚Bild‘ befinden sich die Gespräche mit dem 30-jährigen Abwehrspieler, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft, im fortgeschrittenen Stadium. Die Boulevardzeitung rechnet „in absehbarer Zeit“ mit einer mündlichen Einigung.

Ohnehin dürfte sich die Verlängerung mit Jung unkompliziert gestalten. Der Sommereinkauf von 2021 brachte zuletzt seine Wertschätzung für die Grün-Weißen öffentlich zum Ausdruck: „Wir fühlen uns sehr wohl als Familie in Bremen. Und ich auch bei Werder. Wir haben eine super Saison gespielt. Es läuft auch jetzt sehr gut. Es sprechen also einige Dinge für Werder Bremen.“ Jung ist unter Ole Werner auf der linken Abwehrseite gesetzt. Sämtliche neun Bundesligapartien bestritt der gebürtige Spanier von Beginn an.