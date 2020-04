Bedient sich Beckham doppelt bei Real?

David Beckham will seinen neu gegründeten Klub Inter Miami mit Stars von Real Madrid verstärken. Laut dem Online-Portal ‚Defensa Central‘ zeigt der Klub aus der Major League Soccer Interesse an Luca Modric und James Rodríguez. Dem Bericht zufolge würden die Königlichen beiden Spielern keine Steine in den Weg legen.

Der 28-jährige James ist noch bis 2021 gebunden, spielt aber in den Plänen von Coach Zinedine Zidane keine große Rolle mehr. Der 34-jährige Modric besitzt ebenfalls einen Kontrakt bis 2021, kommt bei Real aber immer noch regelmäßig von Beginn an zum Einsatz.