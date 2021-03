Juve: Pirlo spricht über CR7-Zukunft

Trainer Andrea Pirlo von Juventus Turin hat sich über die Zukunft von Cristiano Ronaldo geäußert. Auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Spiel gegen Benevento (15 Uhr) sagte der 41-Jährige: „Er hat noch ein Jahr in seinem Vertrag und wir sind froh, dass er weiter für uns spielen kann.“ Pirlo weiter: „Er hat in dieser Saison viele Tore erzielt, also gibt es keine Diskussionen über ihn, aber lassen Sie uns zuerst diese Saison beenden.“

Zinédine Zidane von Real Madrid äußerte sich kürzlich über eine mögliche Rückkehr Ronaldos nach Spanien. Wettbewerbsübergreifend schoss Ronaldo in dieser Saison 30 Tore in 33 Einsätzen für die Alte Dame. Der Vertrag des fünfmaligen Weltfußballers bei den Bianconeri ist noch bis 2022 datiert.