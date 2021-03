Ronaldo-Rückkehr zu Real: „Es kann passieren“

Zinedine Zidane hält sich für gewöhnlich sehr zurück, wenn es darum geht, über Transferziele oder Spieler anderer Vereine zu sprechen. Entsprechend spektakulär sind die Worte, die der Franzose bezüglich der Möglichkeit einer Rückkehr von Cristiano Ronaldo zu Real Madrid wählt.

Gegenüber ‚Sky Italia‘ erklärte Zizou nun: „Es könnte passieren. Wir wissen, was für eine Persönlichkeit er ist und was er alles für Madrid geleistet hat. Aber er ist Spieler von Juventus und das müssen wir respektieren. Wir kennen ihn und ich hatte das Glück, ihn zu trainieren. Er ist ein beeindruckender Stürmer und wir werden sehen, was die Zukunft bringt.“

Zu den Fakten: Bis 2022 läuft Ronaldos Vertrag noch bei Juventus Turin. Die Bianconeri sollen einem Verkauf im Sommer aber offen gegenüberstehen. In Madrid hat man eigentlich andere Pläne mit jüngeren Stars wie Kylian Mbappé (22) von Paris St. Germain. CR7 wieder in den eigenen Reihen zu sehen, scheint auf Zidane aber auch einen gewissen Reiz auszuüben. Alles scheint möglich.