Schalke: Langfristiger Plan mit Büskens

Mike Büskens soll dauerhaft bei der Profi-Mannschaft des FC Schalke mitwirken. Die königsblaue Vereinslegende fungiere als Co-Trainer „nicht nur provisorisch, sondern dauerhaft“, wie Übergangssportchef Peter Knäbel gegenüber Vereinsmedien klarstellt, „er wird im Profileistungszentrum künftig der Anker sein.“

Für die Besetzung der Cheftrainerpostens will sich Knäbel die nötige Zeit nehmen: „Das ist die wichtigste Frage – und für die wichtigste Frage braucht man auch die entsprechende Zeit. Es ist noch nicht einmal 48 Stunden her, dass ich den Auftrag angenommen habe. Und diese Entscheidung ist so wichtig, dass sie gut abgeklärt sein will.“ Am Sonntag wurde Schalkes gesamte sportliche Führungsriege mitsamt Sportvorstand Jochen Schneider und Cheftrainer Christian Gross abgesetzt.