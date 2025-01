Nächster Klub beißt an: Last-Minute-Transfer von Sildillia?

Lange schien es, als würde Kiliann Sildillia der neue Rechtsverteidiger des VfL Wolfsburg werden. Schlussendlich holten die Niedersachsen aber Mads Roerslev vom FC Brentford für die vakante Position hinten rechts. Sildillia blieb beim SC Freiburg. Ob er dort auch noch nach dem Deadline Day spielen wird, ist dennoch offen.

Wie Fabrizio Romano berichtet, arbeitet Como Calcio an einer Verpflichtung des Franzosen. Gespräche über einen Transfer sollen laufen. Der einzige Kandidat beim italienischen Erstligisten ist der 22-Jährige aber nicht. Auch João Mário (25) vom FC Porto ist ein heißer Kandidat am Comer See. Die Italiener müssen sich nun für einen Spieler entscheiden.

Sildillia ist seit 2020 für Freiburg aktiv und war im Sommer Teil der französischen Olympia-Mannschaft. Aufgrund des Turniers verpasste er weite Teile der Vorbereitung im Breisgau und tat sich in Folge schwer, in die Mannschaft zu finden. In der Bundesliga stehen in dieser Saison lediglich 71 Einsatzminuten zu Buche.