Mega-Deal um Haaland in Arbeit | Les Bleus deklassiert

Mega-Deal um Haaland

Er trifft und trifft und trifft. Drei Premier League-Spiele hat Erling Haaland in dieser Saison absolviert, sieben Tore stehen auf seinem Konto. Insgesamt zeugen 97 Treffer in 102 Pflichtspielen für Manchester City von seinem Können. Es ist eine Qualität, die die Skyblues gern langfristig in ihrem Verein wissen möchten. Deshalb arbeitet der englische Meister laut der heutigen Ausgabe der ‚Marca‘ intensiv an einer Verlängerung mit Haaland.

Eine Einigung bahne sich an, der Norweger soll zukünftig rund 20 Millionen Euro verdienen. Wie auch aktuell werde der 24-Jährige aber auf eine Ausstiegsklausel bestehen. „Verlängerung und Ausstiegsklausel“, prangt es heute also auf dem Cover der ‚Marca‘ zusammen mit einem jubelnden Haaland. Warum die mögliche Verlängerung des City-Stürmers die Spanier überhaupt interessiert? Weil Real Madrid der wohl einzige Verein auf der Welt ist, zu dem der Torjäger wechseln würde.

Bernardo klagt über zu viele Spiele

Frankreich deklassiert

13 Sekunden brauchte Bradley Barcola um die französische Nationalmannschaft gegen Italien in Führung und auf die Siegerstraße zu bringen. Das Problem aus Sicht der Équipe Tricolore: Man nahm wenig später die falsche Ausfahrt. 1:3 mussten sich Les Bleus gestern Abend der Squadra Azzurra geschlagen geben.

Eine hohe Niederlage im ersten Spiel seit der EM – der heimischen Presse schmeckt das natürlich gar nicht. Die ‚L’Équipe‘ bedient sich eines französischen Wortspiels, das zweierlei Bedeutungen hat: Zum einen, dass für die Mannschaft das neue Schuljahr anfängt, zum anderen, dass sie gegen Italien deklassiert wurde. Autsch.