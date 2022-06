Köln: Huseinbasic kommt diese Woche

Der 1. FC Köln kann wohl schon in den nächsten Tagen einen Neuzugang bei sich begrüßen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wechselt Mittelfeldtalent Denis Huseinbasic noch in dieser Woche von den Offenbacher Kickers nach Köln ans Geißbockheim.

Huseinbasic hat in Offenbach noch einen Vertrag bis 2024 und kostet den FC eine kleine Ablöse in Höhe von 50.000 Euro. Der 20-jährige Achter soll die Optionen von Trainer Steffen Baumgart im Mittelfeld erweitern, schließlich nehmen die Kölner in der kommenden Saison an der Conference League teil.