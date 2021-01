Besiktas heiß auf Tosun

Cenk Tosun (29) vom FC Everton steht bei Besiktas ganz oben auf der Liste. Laut ‚Sky Sports‘ hat der türkische Traditionsklub den Stürmer zur obersten Priorität auserkoren. Zu Beginn der Transferperiode war Tosun auch bei Hertha BSC und FC Schalke 04 ein Thema. Nun könnte es den Sturmtank zurück an seine alte Wirkungsstätte ziehen.

Der in Wetzlar geborene Angreifer hatte bereits von 2014 bis 2018 für Besiktas gespielt. Bei Everton kommt er in der aktuellen Saison nicht über die Rolle des Edelreservisten hinaus. Eine Rückkehr in die Süper Lig könnte seiner Karriere neues Leben einhauchen. Neben Besiktas wird auch ZSKA Moskau ein Interesse an Tosun nachgesagt.