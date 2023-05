Chelsea: Lampard über Mount-Abgang

Frank Lampard hat sich zu einem möglichen Abgang von Mason Mount geäßert. Mit Blick auf den 24-Jährigen sagte der Interimstrainer des FC Chelsea im Rahmen einer Medienrunde: „Heutzutage gehen viele Spieler weg. Es ist nur schade, dass wir in eine Situation geraten sind, in der es so aussieht, als würde es jetzt passieren.“

„Es ist eine schwierige Situation. Ich weiß, dass Mason im Verein ein hohes Ansehen genießt“, führte Lampard aus. Mount wird seit geraumer Zeit mit einem Abschied von den Blues in Verbindung gebracht. Interesse zeigen unter anderem der FC Arsenal, der FC Liverpool und Manchester United. Dem Vernehmen nach bereiten die Red Devils sogar schon ein Angebot in Höhe von 63 Millionen Euro vor.

