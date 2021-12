FC Bayern: Raphinha-Deal nur unter einer Voraussetzung?

Die Personalie Raphinha (25) ist beim FC Bayern offenbar nicht ganz so heiß wie von brasilianischen Medien kolportiert. Informationen der ‚Bild am Sonntag‘ zufolge soll ein neuer Außenstürmer nur kommen, sollte einer der Etablierten die Münchner in diesem Sommer verlassen. Danach sieht es trotz der langwierigen Vertragsverhandlungen mit Kingsley Coman (25) momentan allerdings nicht aus.

‚TNT Sports‘ aus Brasilien berichtete am gestrigen Samstag, der FC Bayern stehe vor der Raphinha-Verpflichtung. Demzufolge sollen satte 50 Millionen Euro Ablöse an dessen Klub Leeds United fließen, für den der Flügelstürmer in der laufenden Premier League-Saison acht Tore in 16 Spielen erzielt hat. Vertraglich gebunden ist der Linksfuß an Leeds noch bis 2024.