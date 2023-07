United: Van de Beek deutet Abschied an

Donny van de Beek könnte Manchester United schon bald verlassen. Nach dem gestrigen 1:0-Sieg über Olympique Lyon deutete der 26-Jährige an, einen Abschied in Erwägung zu ziehen: „Im Moment ist es schwierig zu sagen, wo meine Zukunft liegt, so van de Beek. Ein Verbleib sei zwar denkbar, „aber es besteht auch die Möglichkeit, dass ich wechsle, also ist alles offen. Ich konzentriere mich darauf, so fit wie möglich zu werden und voranzukommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Van de Beek hatte zuletzt mit einer schweren Knieverletzung zu kämpfen, die ihm nur zehn Pflichtspiele in der vergangenen Saison ermöglichte. Vor drei Jahren war er für 40 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu den Red Devils gewechselt und ist dort noch mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet. Auf dem Transfermarkt hat der niederländische Mittelfeldspieler einige Interessenten.

Lese-Tipp

Langfristig verlängert: Rashford bindet sich an United