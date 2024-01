Neuer Sturmtank: Bayer verpflichtet Iglesias

Xabi Alonso bekommt Verstärkung aus der Heimat. Wie Bayer Leverkusen mitteilt, wechselt Borja Iglesias von Betis Sevilla zum Tabellenführer der Bundesliga. Der Stürmer kommt zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende. Dem Vernehmen nach konnte sich Bayer 04 zudem eine Kaufoption über rund acht Millionen Euro sichern.

Iglesias soll in Leverkusen den Ausfall von Victor Boniface (23) kompensieren. Der Nigerianer fehlt noch bis in den April hinein mit einer Sehnenverletzung. Mit Patrik Schick (27) verfügte Trainer Alonso zuletzt nur über einen nominellen Neuner.

Der 31-jährige Iglesias kommt mit der Empfehlung von 56 Toren aus 180 Spielen in La Liga. Betis hatte 2019 noch stolze 28 Millionen Euro für den 1,87 Meter großen Angreifer an Espanyol Barcelona gezahlt. In der laufenden Saison war Iglesias aber meist nur noch zweite Wahl in Andalusien.

„Borja Iglesias kann durch sein fußballerisches Profil die Lücke füllen, die durch Victors Ausfall entstanden ist“, erklärt Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes, „er ist körperlich stark, macht viele Bälle fest, agiert kombinationssicher, scheut keinen Zweikampf und hat einen guten Torabschluss. Mit ihm haben wir die notwendige Option im Angriff, um unseren Weg erfolgreich weiterzugehen.“

Der Neuzugang sieht in seinem Wechsel in die Bundesliga „eine fantastische Herausforderung für mich. Die Mannschaft sorgt momentan auch in Spanien für Furore, viele schauen dort auf das Team, das derzeit ein wirklich beeindruckendes Bild abgibt. Ich bin begeistert von der Möglichkeit, ein Teil davon zu werden und werde alles für den Erfolg dieser Mannschaft tun.“