Leihabbruch: Planänderung bei VfB-Talent Ulrich

Der VfB Stuttgart beordert offenbar DFB-Junior Laurin Ulrich zurück an den Wasen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass die Leihe des 19-jährigen Spielmachertalents zum SSV Ulm „vor dem Abbruch steht“. Der erhoffte Entwicklungsschritt blieb aus, Ulrich spielte in der Hinrunde nur fünfmal für den Zweitliga-16.

In der Rückrunde könnte die Realität für den 19-Jährigen dann erneut Abstiegskampf lauten – und zwar noch eine Liga tiefer. Laut der ‚Bild‘ ist Ulrich als Hilfe für die zweite Mannschaft des VfB eingeplant, die als Drittliga-16. um den Klassenerhalt ringt. Für den VfB II sammelte Ulrich in der vergangenen Aufstiegssaison 13 Scorerpunkte in 23 Spielen.