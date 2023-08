Bestätigt: Maccabi stimmt Peretz-Transfer zu

Wenige Minuten nach dem richtungsweisenden 4:1-Erfolg in den Conference League-Playoffs gegen den slowenischen Vertreter NK Celje hat Maccabi Tel Aviv den bevorstehenden Wechsel von Daniel Peretz zum FC Bayern offiziell bestätigt. Mit dem FC Bayern habe man sich auf die Konditionen für den Deal geeinigt, der Deal gehe vorbehaltlich des Medizinchecks über die Bühne.

„In den kommenden Tagen werden wir uns von Daniel Peretz, unserem geschätzten Torhüter und Freund, verabschieden. Daniel ist seit seinem fünften Lebensjahr ein Produkt der Jugendakademie von Maccabi Tel Aviv, ein israelischer Staatsbürger und ein geschätztes Mitglied der Maccabi-Familie. Seine erstklassigen beruflichen Qualitäten werden nur von seinem persönlichen Charakter übertroffen. Wir sind traurig, Daniel gehen zu sehen, aber wir sind auch in vielerlei Hinsicht stolz und wünschen ihm und seinem neuen Verein, dem FC Bayern München, viel Erfolg bei all ihren Unternehmungen in den kommenden Jahren“, sagte Mitch Goldhar, Eigentümer von Maccabi Tel Aviv, in einem emotionalen Statement.

Kolportierte fünf Millionen Euro Ablöse fließen an Maccabi. Peretz soll in München einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Beim FC Bayern wird Peretz zunächst als Nummer zwei hinter Sven Ulreich (35) agieren und nach Manuel Neuers (37) Genesung in einen offenen Wettkampf um den Status als Ersatzmann hinter dem langjährigen Stammkeeper treten.