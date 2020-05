BVB: Gerüchte um zwei Südamerikaner

Auf der Suche nach Verstärkungen schweift der Blick von Borussia Dortmund offenbar auch nach Südamerika. Wie mehrere argentinische Medien melden, zeigt der BVB Interesse an Nicolás de la Cruz (22) von River Plate. Zuerst hatte ‚Radio Continental‘ darüber berichtet und eine Ablöse von 20 Millionen Euro ins Spiel gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Portal ‚TodoFichajes.com‘ geht sogar noch weiter und spricht von einem ersten Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro. Der uruguayische Zehner ist nur noch bis 2021 an den argentinischen Spitzenklub gebunden. In dieser Saison gelangen de la Cruz vier Tore und sechs Vorlagen in 17 Ligaspielen.

Gerson versuchte es schon in Italien

Für den 1,67-Meter-Mann wäre Dortmund die erste Station außerhalb Südamerikas – anders als für Gerson (22). Der flexible Mittelfeldmann spielte schon in der Serie A für die AS Rom und den AC Florenz (64 Einsätze) und wird nun von ‚Fichajes.net‘ mit dem BVB in Verbindung gebracht.

Erst im Sommer war Gerson in seine brasilianische Heimat zurückgekehrt und gewann prompt mit Flamengo Rio de Janeiro die Copa Libertadores. Auf der Gegenseite im Finale (2:1) übrigens: River Plate mit Nicolás de la Cruz. Scheint fast, als hätte der BVB bei dieser Partie ganz genau hingeguckt.

FT-Meinung