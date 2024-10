Barça diskutiert drei Personalien

Der FC Barcelona arbeitet konkret an der Vertragsverlängerung mit Mittelfeldspieler Pedri (21). Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, traf sich Sportdirektor Deco am gestrigen Donnerstag mit dessen Berater Héctor Peris. Beide Seiten streben eine Ausdehnung des bis 2026 datierten Kontrakts an, eine finale Einigung sei aber noch nicht in Sicht.

Thema des Treffens sollen auch die Offensivspieler Noah Darvich (18) und Ferran Torres (24) gewesen sein, die ebenfalls von Peris vertreten werden. Torres steht bis 2027 unter Vertrag, Darvich bis 2026. Beim deutschen U19-Nationalspieler ging es laut ‚Mundo Deportivo‘ aber nicht um eine Verlängerung, sondern seine sportliche Situation unter Hansi Flick. Auf seinen ersten Profieinsatz wartet Darvich noch.