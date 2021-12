Ramos: „Alle haben mich sehr gut behandelt“

Sergio Ramos gibt Einblicke in seine Eingewöhnungszeit bei Paris St. Germain. „Ich bin sehr dankbar für die Art und Weise, wie sie mich behandelt haben. PSG hat auf mich gesetzt und das gibt einem viel Genugtuung. Meine Teamkollegen haben mich sehr gut aufgenommen. Am schwierigsten fand ich die Frage nach einem Haus, die Tatsache, dass wir keine Ruhe finden konnten. Aber jetzt haben wir eins und können die Mannschaft sowie die Stadt genießen“, erklärte der Spanier auf einer Pressekonferenz.

Wegen langwieriger Verletzungsprobleme musste der Ramos nach seinem Wechsel von Real Madrid bis Ende November warten, ehe er gegen den AS St. Etienne (3:1) erstmals für die Franzosen auf dem Rasen stehen konnte. Zwar lässt der zweite Einsatz bislang auf sich warten, doch im Team fühlt sich der Innenverteidiger mittlerweile wohl: „In einer Umkleidekabine mit so vielen Stars geht es mehr darum, was man drinnen erlebt, als um das, was draußen gesagt wird. Alle haben mich sehr gut behandelt.“