Immobile verlängert bei Lazio

Lazio Rom hat sich mit Ciro Immobile vorzeitig auf eine langfristige Vertragsverlängerung geeinigt. Wie der Champions League-Teilnehmer mitteilt, unterzeichnet der 30-jährige Angreifer einen Kontrakt bis 2025. Der ursprüngliche Vertrag war noch bis 2023 gültig.

„Wir haben lange auf diese Nachricht gewartet. Mit dieser Entscheidung hat sich Immobile für Lazio auf Lebenszeit entschieden. Er ist ein Profi, der immer besser werden will und sicherlich die Messlatte in Bezug auf seine persönlichen Ziele höher legen will“, teilt Medienchef Stefano De Martino mit.

Immobile läuft seit 2016 für die Römer auf. In 178 Pflichtspielen erzielte der italienische Nationalspieler 125 Treffer und bereitete 34 weitere vor. In der abgelaufenen Serie A-Spielzeit wurde er mit 36 Toren in 37 Ligaspielen Torschützenkönig.